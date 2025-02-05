150 на 150: Россия и Украина обменялись военнопленными

Сегодня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены на 150 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 150 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – отметили в ведомстве.

Предполагается, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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