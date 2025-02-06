Ветлужских: если все мигранты станут курьерами, местные пойдут на заводы и в больницы

Если большинство мигрантов пойдут работать курьерами, то зарплата в этой сфере снизится, и граждане России уйдут из нее в производство, здравоохранение и образование. Таким мнением на ОТВ в программе «Акцент» поделился председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, бывший депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

«Сегодня у курьеров высокая зарплата, потому что там нехватка людей. Мигрантов туда запускаем, зарплата, соответственно, снизится, будет неинтересно для наших работников, которые там, они пойдут на предприятие, в школу, больницу. Когда у курьеров зарплата сопоставима со станочником, то, конечно, ее выбирают или охранники те же самые. Такие не сильно важные для гособоронзаказа, обучения, лечения [сферы], туда можно спокойно, пока мы не подняли производительность труда, направлять мигрантов», – считает Ветлужских.

Кроме того, председатель ФПСО сказал, что считает «правильной» советскую систему распределения выпускников вузов, но отметил, что в современной России ее внедрение невозможно без внесения изменений в Конституцию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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