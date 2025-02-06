Не каждый мигрант согласится пойти курьером: читатель «Нового Дня» ответил Андрею Ветлужских

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских накануне призвал увеличить число мигрантов в сфере курьерской доставки. По его мнению, тогда зарплаты там снизятся, а уральцы пойдут работать по более востребованным профессиям – на производство, в образование и здравоохранение. Читатель «Нового Дня» Влад Мосин, в студенчестве работавший курьером, а в настоящее время – педагог, рассказал, что расхожая информация о высоких зарплатах у курьеров сильно преувеличена, и он не уверен, что иностранных граждан привлекает такая работа. Приводим его комментарий без купюр.

«Я работал курьером в «Яндекс.Еде» ровно 4 года в Екатеринбурге, завершив свои путешествия в августе 2024 года. Все это время отходил пешком. Моя зарплата была разной в зависимости от того, как часто работал. В последний год она была примерно следующей: в зимнее время – 45-55 тысяч рублей, в летнее – 35-45 тысяч рублей. Это при условии работы по 40 часов в неделю.

Условия работы не позволяют курьеру систематично выходить на работу, поэтому его доход нестабилен. К этому стоит добавить отсутствие больничных выплат при условии отсутствия ежемесячных взносов (о какой сумме идет речь, я уже не помню). Данной опцией я не пользовался, так как всю работу курьера определяет погода. Каждый курьер для себя решает, готов ли он выйти на улицу, когда там проливной дождь и ветер 12-15 м/с или температура -30.

Усугубляло ситуацию наличие преобладание выгоды плановых слотов над свободными. Плановые слоты – это плановые смены, которые ты проставляешь на неделю и можешь отказаться только за 12 часов до начала работы. Поскольку погоду не могут предсказать на 100%, поэтому даже небольшой, но затяжной дождик может испортить весь день, и курьер предстанет перед выбором: деньги или здоровье. Если человек выберет здоровье и уйдет раньше, чем указано в плановом слоте, он будет оштрафован.

У курьеров на велосипедах, самокатах и авто зарплата, естественно, больше, как мне кажется, в 1,5-2 раза.

Что касается мигрантов-курьеров, то многие из них были сосредоточены в «Delivery Club» – тогдашнем конкуренте «Яндекса». После приобретения данной компании «Яндексом» количество людей с тюркской этноязыковой общностью перестало преобладать. Более того, на мой скромный взгляд, возрастной диапазон трудящихся находится на уровне студентов или уже зрелых закредитованных людей, а не выпускников.

По итогу, основываясь на своем опыте, я не согласен с председателем Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских, что зарплата курьеров высокая. Она высокая у тех, кто работает без выходных, поэтому, думаю, не каждый мигрант согласится работать за текущую зарплату».

Что касается распределения студентов-бюджетников, то тут я скорее согласен с Андреем Ветлужских, если речь идёт об обязаловке. Я действующий студент и вокруг себя не вижу желающих отправиться неизвестно куда и неизвестно кем. Вот когда будут созданы условия, а если они созданы, то распиарены, то можно было бы и подумать, прежде чем поступать в вуз, а так предпочту оставить выбор за собой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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