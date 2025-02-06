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Четверг, 6 февраля 2025, 10:55 мск

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Бывшего участника «Смысловых галлюцинаций» оставили в СИЗО до 11 марта

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей бывшему участнику рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, срок содержания под стражей Бурдину продлен по 11 марта включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Бурдина арестовали в ноябре 2024 года. Следствие обвиняет его в нанесении тяжкий телесных повреждений.

13 марта Владимиру Бурдину исполнится 52 года. В первой половине 1990-х он вместе с Сергеем Бобунцом играл в группе «Смысловые галлюцинации».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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