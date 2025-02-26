Уголовное дело экс-участника «Смысловых галлюцинаций» передано в суд

Уголовное дело в отношении бывшего участника рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина передано на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

В картотеке суда сообщается, что музыканта будут судить по ст. 111 ч. 2 п. з УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Сегодня же Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию на продление Бурдину срока содержания под стражей. Жалоба защиты отклонена, Бурдин останется в СИЗО до 11 марта.

Владимира арестовали в ноябре 2024 года. Следствие обвиняет его в нанесении тяжких телесных повреждений.

13 марта Владимиру Бурдину исполнится 52 года. В первой половине 1990-х он вместе с Сергеем Бобунцом играл в группе «Смысловые галлюцинации».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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