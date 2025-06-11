Музыканту Владимиру Бурдину грозит 4 года колонии

В Верх-Исетском суде Екатеринбурге состоялись прения по уголовному делу бывшего участника рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, прокурор потребовал для Бурдина 4 года колонии общего режима.

Напомним, Владимира Бурдина арестовали в ноябре 2024 года. По версии следствия, во время совместного распития спиртного со знакомыми он ранил ножом одного из них.

13 марта Владимиру Бурдину исполнилось 52 года. В первой половине 1990-х он вместе с Сергеем Бобунцом играл в группе «Смысловые галлюцинации», потом выступал самостоятельно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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