Музыкант Владимир Бурдин на суде заявил, что оговорил себя ради друга

Бывший участник группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин сегодня выступил с последним словом в суде. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

«Подсудимый не признал вину в инкриминируемом преступлении. Он пояснил, что по просьбе одного из свидетелей оговорил себя из чувства ложного товарищества. Сторона обвинения запросила для подсудимого наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Защита настаивает на оправдательном приговоре», – сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Приговор Бурдину огласят завтра в 11 часов.

Как уже писал «Новый День», Владимира Бурдина арестовали в ноябре 2024 года. По версии следствия, во время совместного распития спиртного со знакомыми он ранил ножом одного из них.

13 марта Владимиру Бурдину исполнилось 52 года. В первой половине 1990-х он вместе с Сергеем Бобунцом играл в группе «Смысловые галлюцинации», потом выступал самостоятельно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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