Музыканта Владимира Бурдина приговорили к 3 годам колонии

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему участнику группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Бурдина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия и приговорили к 3 годам колонии общего режима и ограничению свободы на 1 год.

Прокурор доказал, что 11 ноября 2024 года Бурдин выпивал в компании нескольких знакомых в доме по улице Энергостроителей в Екатеринбурге. Между собутыльниками возник конфликт, и Бурдин ударил знакомого ножом в живот. Потерпевший был госпитализирован.

1 июля Бурдин в своем последнем слове заявил, что он не виновен. Он пояснил, что по просьбе одного из свидетелей «оговорил себя из чувства ложного товарищества». Сторона обвинения запросила для подсудимого наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

13 марта Владимиру Бурдину исполнилось 52 года. В первой половине 1990-х он вместе с Сергеем Бобунцом играл в группе «Смысловые галлюцинации», потом выступал самостоятельно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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