В Екатеринбурге за экстремизм задержан блогер Евгений Анисимов

В Екатеринбурге за распространение экстремистских материалов задержан YouTube-блогер Евгений Анисимов. Как сообщает РИА «Новости», предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта «Прекрасная Россия» он распространил материалы экстремистской направленности. По словам собеседика агентства, основанием для возбуждения уголовного дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран.

В настоящее время с блогером проводятся следственные действия.

На YouTube (нарушает законодательство РФ) «Прекрасная Россия» подписано 194 тысячи человек. Также Анисимов является администратором Telegram-канала «Кортадор», уточняет РИА «Новости».

Екатеринбург, Елена Васильева

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