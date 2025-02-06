В Екатеринбурге силовики пришли с обысками к директору «Ермак-Медиа» Николаю Ермакову. Это СМИ позиционирует себя как независимое, в то же время Ермакова связывают с похоронной группировкой «Дондики» (подробнее об этом можно прочитать в расследовании «Нового Дня»).

Обыски у Ермакова прошли после того, как стало известно о задержании блогера Евгения Анисимова по делу об экстремизме – директор «Ермак-Медиа» выдал Анисимову удостоверение сотрудника СМИ.

ТАСС сообщает, что Анисимов мог участвовать в операциях ЦИПсО, в частности, он мог взять заказ на подрыв доверия к руководству Курской области.

Отметим, что весной прошлого года в отношении Анисимова было возбуждено уголовное дело о клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Екатеринбург, Елена Сычева

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