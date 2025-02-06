Парковка на площади 1905 года заработает с 23 марта

Парковка на главной площади Екатеринбурга заработает с 5 часов утра 23 марта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, «Каток на площади» будет открыт до 9 марта, а с 10 по 23 марта его конструкции будут демонтировать.

Как уже писал «Новый День», каток на площади 1905 года открылся 21 декабря. Сначала планировалось, что он будет работать до 16 февраля. Но 24 января глава города Алексей Орлов сообщил, что локация в самом центре Екатеринбурга пользуется большой популярностью, поэтому в мэрии решили продлить его работу до 9 марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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