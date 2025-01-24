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Пятница, 24 января 2025, 11:17 мск

Новости Екатеринбург

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Работу катка на площади 1905 года продлили до 9 марта

Учитывая высокую популярность катка на площади 1905 года, власти Екатеринбурга решили продлить его работу до 9 марта.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов, с момента открытия на катке побывало уже около 55 тысяч человек. «Локация в самом центре Екатеринбурга пользуется большой популярностью жителей и гостей уральской столицы. Посетителей особенно радует праздничное и уютное оформление, музыкальное сопровождение и бесплатные мастер-классы», – написал мэр.

Как уже сообщал «Новый День», ранее планировалось, что каток будет работать до 16 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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