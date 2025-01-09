Более 140 тысяч человек посетили ледовый городок в Историческом сквере за каникулы

В зимние каникулы на двух главных новогодних площадках Екатеринбурга побывало более 180 тысяч человек. Ледовый городок в Историческом сквере посетили более 140 тысяч горожан, каток на площади 1905 года – свыше 40 тысяч. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

Итоговые показатели посещаемости будут еще больше, отметил мэр. Ледовый городок проработает до 20 января, а каток на площади – до 16 февраля. «В эти дни Екатеринбург особенно красив – иллюминацией украшено более 10 тысяч объектов. Несмотря на то, что каникулы остались позади, новогоднее убранство будет и дальше создавать ощущение волшебства и праздника», – написал Орлов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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