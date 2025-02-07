В выходные на Урал придет оттепель

В Свердловской области в выходные вновь потеплеет до +3 градусов.

«По северной периферии антициклона на Средний и Северный Урал с северо-запада поступит порция теплого воздуха. В результате по области ожидаются слабые оттепели (наиболее вероятны в воскресенье), особенно по северу и востоку региона», – отметил в своем телеграм-канале метеоролог Алексей Пулин.

По данным Уралгидрометцентра, сегодня в области температура днем составит -3...-8 °C, ночью -10…-15°, на севере до -20°. А в выходные дневная температура поднимется до +1...+3 °C.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области до вечера 11 февраля действует предупреждение об атмосферном загрязнении: были зафиксированы кратковременные повышения концентрации вредных веществ в воздухе – формальдегида, оксида азота и оксида углерода.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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