Бывший депутат заксо останется под домашним арестом

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Ленинского суда о мере пресечения бывшему депутату заксо, советнику гендиректора свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павлу Мякишеву.

Как сообщили в облсуде, 22 января 2025 года суд первой инстанции изменил Мякишеву меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Органами следствия Мякишев обвиняется в посредничестве в передаче взятке в особо крупном размере – ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Прокурором было подано апелляционное представление в Свердловский областной суд. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил апелляционное представление прокурора без удовлетворения, а судебный акт без изменения по существу.

Напомним, Павел Мякишев был депутатом заксобрания от ЛДПР в 2016-2021 гг. Об его аресте стало известно 2 мая 2024 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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