Суд отправил в СИЗО блогера из Екатеринбурга

Октябрьский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО блогера, сотрудника «Ермак Медиа» и администратора канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова. Он обвиняется в экстремизме (п. «б» ч.2 ст.282 УК РФ).

В пресс-службе областного суда сообщили, что под стражей медийщик пробудет до 21 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Анисимов мог стать участником кампании ЦИПсО, включая попытки дискредитации руководства Курской области. Весной 2022 года против блогера уже возбуждалось дело о клевете и нарушении частной жизни. Одновременно у директора «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, выдавшего Анисимову удостоверение сотрудника СМИ, прошли обыски. Ермакова связывают с группировкой «Дондики».

Екатеринбург, Елена Сычева

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