Екатеринбургскому блогеру продлили арест до 19 апреля

Екатеринбургскому блогеру и журналисту Евгению Анисимову продлили срок содержания под стражей до 19 апреля включительно.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского суда, это было сделано по ходатайству следователя. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, в феврале суд отправил в СИЗО блогера, сотрудника «Ермак Медиа» и администратора канала «Прекрасная Россия» Евгения Анисимова по обвинению в экстремизме (п. «б» ч.2 ст.282 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Анисимов мог стать участником кампании ЦИПсО, включая попытки дискредитации руководства Курской области. Весной 2022 года против блогера уже возбуждалось дело о клевете и нарушении частной жизни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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