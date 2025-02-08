«После такой пробежки чувствуешь минус 10 лет и 10 кг». Уральские випы вышли на масс-старт «Лыжни России» в Академическом (ФОТО)

Сегодня утром в Академическом районе по традиции прошли старты «Лыжня России». Среди участников были и любители, и профессиональные спортсмены, которые высоко оценили подготовленную трассу. В числе участников были бронзовый призер Олимпиады в Турине Иван Алыпов, вице-мэр Екатеринбурга Илья Марков, глава района Николай Смирнягин, генеральный директор АО СЗ «РСГ Академический» (входит в ГК «Кортоос») Сергей Ланцов и другие.

В вип-забеге этого года стартовали и ветераны боевых действий, в том числе участники СВО. Сами старты-2025 посвятили 80-летию Великой Победы.

«Это, наверное, одно из самых массовых зимних мероприятий в нашей стране. Потому что лыжи в России любят, лыжами занимаются. Екатеринбург не исключение. Год от года популярность этих соревнований только растет. Более 20 тысяч принимают участие наших горожан. 9 площадок у нас сегодня работает. Одна из основных – Преображенский парк. В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг – не только чтить наших героев, но и передавать память о подвиге наших героев из поколения в поколение. И важно, что сегодня с любителями лыжного спорта, стартовали участники, ветераны специальной военной операции, дети военнослужащих, которые выполняют сегодня свой долг в зоне СВО, их жены. Это герои наши времени, о которых надо заботиться», – сказал после старта глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Пробежать свою дистанцию пришли несколько тысяч жителей Екатеринбурга – воспитанники детских садов, школьники, взрослые. Для кого-то участие в «Лыжне России» в Академическом стало уже семейной традицией – она проводится здесь при поддержке девелопера района с 2009 года.

«После каждой такой пробежки, чувствуешь, что лет 10 точно минус, килограммов 10 туда же. Чувствуешь себя замечательно, подъем, бодрость, радость, что несмотря на годы ты можешь еще лучше. И важно, что дети, которые пришли сегодня, может быть даже первый раз встали на лыжи, вечером своих родителей тянули за рукав и говорили: «Когда в следующий раз пойдем кататься?». Сделать так, чтобы спорт был не в тягость, чтобы было удовольствие от хорошо проведенного времени со своими друзьями, со своей семьей, со своими детьми», – добавил Сергей Ланцов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube