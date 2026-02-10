Академический станет одной из главных площадок «Лыжни России» в Екатеринбурге

14 февраля Академический район Екатеринбурга присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2026». Забег пройдет в Преображенском парке с 11:00 до 14:00, точка сбора участников – в районе дома по адресу ул. Академика Сахарова, 47.

Традиционно, в забеге примут участие команды от различных учреждений, профессиональных и научных сообществ, а также организации, пропагандирующие массовый спорт. «Мы ждем большого числа участников в забеге «Лыжня России», потому что в Академическом поддерживают и любят массовый спорт. Мы, как застройщик, обеспечиваем необходимую инфраструктуру для занятий различными видами спорта, чтобы у жителей района были все возможности для активного образа жизни», – отметил Сергей Ланцов, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»). Представители ведущего девелопера района тоже примут участие в гонке.

Длина трассы для забега составит символические 2026 метров. Для самых маленьких лыжников будет отдельная дистанция в 200 метров.

Участие в «Лыжне России» бесплатное, но желательна предварительная регистрация на портале «Госуслуги». Сделать это нужно до 12 февраля. Желающие смогут взять лыжи напрокат в компании «ПрокаТут» в районе дома на ул. Академика Сахарова, 57. Напомним также, что с 9:00 до 16:00 для участников массовой гонки проезд на общественном транспорте Екатеринбурга будет бесплатным.

Расписание забегов:

11:00 – массовые старты дошколят

11:40 – забег «Сила единства» для VIP-гостей, представителей бизнеса и сотрудников администрации Академического района

11:45 – массовые старты для команд от организаций Академического района

12:05 – массовые старты для школьников

12:50 – массовые старты для жителей и гостей района

14:00 – закрытие.



