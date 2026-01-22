В Екатеринбурге «Лыжня России» пройдет на 9 площадках

Ежегодное спортивное мероприятие «Лыжня России» пройдет 14 февраля на 9 площадках уральской столицы. Дистанция лыжного забега в этом году составит 2026 метров.

Список площадок:

– Преображенский парк в Академическом районе (улица Вильгельма де Геннина, 61);

– МБОУ ДО СШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а, акватория Верх-Исетского пруда);

– лыжная база «Локомотив» (улица Решетская, 63);

– МБОУ ДО СШ «Виктория» (улица Отдыха, 111, акватория озера Шарташ);

– детско-юношеский центр «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3а);

– лыжная база в парке имени Маяковского (улица Мичурина, 230);

– лыжная база МАУ «СОК «Калининец» (улица Краснофлотцев, 48);

– лыжная база МБОУ ДО СШ № 19 «Детский стадион» (улица Бакинских Комиссаров, 13);

– МБОУ ДО СШ «Родонит» (улица Прониной, 35).

Стартовать можно с 11:00 до 14:00, рассказали в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube