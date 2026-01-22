В Екатеринбурге «Лыжня России» пройдет на 9 площадках

Ежегодное спортивное мероприятие «Лыжня России» пройдет 14 февраля на 9 площадках уральской столицы. Дистанция лыжного забега в этом году составит 2026 метров.
Список площадок:
– Преображенский парк в Академическом районе (улица Вильгельма де Геннина, 61);
– МБОУ ДО СШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а, акватория Верх-Исетского пруда);
– лыжная база «Локомотив» (улица Решетская, 63);
– МБОУ ДО СШ «Виктория» (улица Отдыха, 111, акватория озера Шарташ);
– детско-юношеский центр «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3а);
– лыжная база в парке имени Маяковского (улица Мичурина, 230);
– лыжная база МАУ «СОК «Калининец» (улица Краснофлотцев, 48);
– лыжная база МБОУ ДО СШ № 19 «Детский стадион» (улица Бакинских Комиссаров, 13);
– МБОУ ДО СШ «Родонит» (улица Прониной, 35).
Стартовать можно с 11:00 до 14:00, рассказали в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».
Екатеринбург, Дарья Деменева
