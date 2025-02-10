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Понедельник, 10 февраля 2025, 11:22 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге скоро откроется консульство Индии

В скором времени в Екатеринбурге появится генеральное консульство Индии.

Как сообщил на пресс-конференции представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов, на уровне правительства Индии решение уже принято, сейчас дипломаты ждут соответствующего распоряжения правительства РФ.

Как уже сообщал «Новый День», впервые о такой возможности заявил во время визита в Москву прошлым летом премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Напомним, в последние несколько лет дипломатические миссии в Екатеринбурге чаще закрывались, чем открывались. В частности, прекратили свою работу консульства США, Чехии, Болгарии, Украины и Германии. Продолжают свою деятельность дипмиссии Китая, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Вьетнама. В общей сложности в городе сейчас около 15 дипломатических представительств.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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