В Екатеринбурге появится консульство Индии

На Урале скоро может появиться консульство Индии.

Как сообщает ТАСС, сегодня во время визита в Москву премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об открытии двух новых консульств Индии в России – в Казани и Екатеринбурге.

Напомним, в последние несколько лет дипломатические миссии в Екатеринбурге чаще закрывались, чем открывались. В частности, прекратили свою работу консульства США, Чехии, Болгарии, Украины и Германии. Продолжают свою деятельность дипмиссии Китая, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Вьетнама.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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