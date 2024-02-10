Екатеринбург – дипломатическая столица Урала

Сегодня в России отмечается День дипломата. Этот праздник был учрежден в 2002 году по приказу президента РФ. Дата 10 февраля выбрана неслучайно и связана с историей первого внешнеполитического ведомства России – Посольского приказа. Наиболее раннее упоминание о нем приходится на этот день 1549 года.

Екатеринбург благодаря своему географическому положению и статусу столицы УрФО имеет больше двух десятков иностранных представительств. В дипломатическом доме на улице Гоголя располагаются генконсульства Великобритании, Венгрии, Кипра, недавно открылось отделение посольства Белоруссии. Здесь же ранее был офис генконсульства США, но сейчас помещение пустует. По данным «Нового Дня», в этом здании планируется еще открыть визовый центр для лиц из третьих стран – с континентов Африки, Азии и Латинской Америки. К дипломатическому дому на Гоголя также присматривается генконсульство Китая – сейчас дипмиссия располагается на улице Чайковского.

После 2022 года из Екатеринбурга ушли консульства Чехии, Болгарии, Украины и Германии. Но в тоже время в городе продолжает работу генконсульство Франции. Помимо этого, в уральской столице есть дипмиссии Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Вьетнама.

Немало в Екатеринбурге и почетных консулов иностранных государств. Есть представители интересов Индии, Испании, Италии, Турции, Республики Конго, Герцогства Люксембург, Республики Шри-Ланка и ЮАР.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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