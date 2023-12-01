Пустующий офис генконсульства США в Екатеринбурге могут занять китайцы

В Екатеринбурге продолжается смена иностранных дипломатических представительств. Как стало известно «Новому Дню», в помещениях бывшего консульства Украины в дипломатическом доме на Гоголя, 15 разместилось посольство Белоруссии. Официально дипмиссия откроется в апреле 2024 года, но фактически там уже работают сотрудники.

Кроме того, в том же здании планируется открыть визовый центр для лиц из третьих стран – с континентов Африки, Азии и Латинской Америки. Пока не ясна судьба офиса генконсульства США. Американская дипмиссия приостановила работу в Екатеринбурге в мае 2021 года, и с тех пор ее помещения пустуют. Как сообщают источники «Нового Дня», на бывший офис американцев претендует консульство Китая, но решение о переезде пока не принято.

Добавим, что в Екатеринбурге продолжают работать генеральные консульства Великобритании, Франции, Венгрии и Кипра. Сегодня, 1 декабря, окончательно прекратило деятельность на Урале консульство Германии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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