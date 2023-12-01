В Екатеринбурге закрылось генконсульство Германии

Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге прекратило работу. ФРГ также закрыла свои дипломатические представительства в Калининграде и Новосибирске.

«Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», – говорится на сайте дипмиссии.

Решение о закрытии представительств Германии в регионах России было принято еще в мае. С 1 июня визовый отдел консульства ФРГ в Екатеринбурге перестал принимать документы. Обработка всех заявлений о выдаче национальной визы теперь осуществляется только в немецком посольстве в Москве. При этом сроки рассмотрения визовых ходатайств и оказания других консульских услуг увеличатся, так как посольство сократило персонал – по требованию РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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