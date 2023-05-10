Генконсульство Германии в Екатеринбурге с 1 июня не будет принимать заявления на визы

С 1 июня обработка всех заявлений о выдаче национальной визы будет осуществляться только в Посольстве Германии в Москве. Визовый отдел в Екатеринбурге принимать документы больше не будет.

«Визовые отделы Генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023 года. Расположенные в вышеуказанных городах визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений», – сообщается на официальном сайте дипмиссии.

Кроме того, из-за повышенного спроса с 1 июня нельзя будет записаться на прием через визовый отдел или визовый центр. Нужно внести себя в список ожидания через систему бронирования Посольства Германии. После этого Посольство произведет запись на прием для подачи заявления в хронологическом порядке. В дипмиссии добавили, что запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгена по-прежнему возможна через центр VisaMetric.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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