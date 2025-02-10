СМИ нашли у скандального инвестора долг в 6,5 миллиарда рублей

Появились новые факты относительно скандально известного предпринимателя Михаила Евлоева, который сейчас судится с группой компаний MidUral.

Как сообщает издание «Совершенно секретно», Евлоев, который везде позиционирует себя как самостоятельный инвестор, вместо возврата чужих средств делает попытки захвата одного из предприятий, выполняющих госзаказы – «Ключевского завода ферросплавов». По данным издания, источником «собственных средств» Евлоева является заём, взятый через фонд, сформированный за счёт средств самой MidUral.

«Наши журналисты провели анализ финансового состояния заёмщика «ЕМА инвест» г-на Евлоева и попросили кредитных офицеров крупнейших Банков страны оценить возможность привлечения финансирования в объёме 6 миллиардов рублей для подобной компании. Ни один банк не выразил готовности рассмотреть возможность установления лимита кредитования даже в размере 10% от привлечённой суммы», – пишет издание.

По их данным, сумма долга бизнесмена уже превышает 6 500 000 000 руб. и с каждым месяцем увеличивается на 60 000 000 миллионов.

Как уже писал «Новый День», группа компаний МИГЛ, бывший владелец первоуральского предприятия «Русский хром 1915», продолжает судиться со своим деловым партнером Михаилом Евлоевым и связанным с ним ООО «ЕМА-инвест». На этот раз МИГЛ действует в интересах принадлежащего ей Ключевского завода ферросплавов. Процессуальный истец требует признать недействительными (ничтожными) несколько договоров займа, заключенных в 2023 году между КЗФ и «ЕМА-инвест», и, соответственно, их последствия в виде прав требования «ЕМА-инвест» к КЗФ. Речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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