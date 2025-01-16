Бывшие владельцы «Русского хрома» судятся с контрагентом из-за договоров займа

Группа компаний МИГЛ, бывший владелец первоуральского предприятия «Русский хром 1915», продолжает судиться со своим деловым партнером Михаилом Евлоевым и связанным с ним ООО «ЕМА-инвест». Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание по одному из многочисленных исков, которые подали друг к другу бывшие контрагенты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз МИГЛ действует в интересах принадлежащего ей Ключевского завода ферросплавов. Процессуальный истец требует признать недействительными (ничтожными) несколько договоров займа, заключенных в 2023 году между КЗФ и «ЕМА-инвест», и, соответственно, их последствия в виде прав требования «ЕМА-инвест» к КЗФ. Речь идет о нескольких миллиардах рублей.

По версии истца, договоры являлись притворными сделками, совершенными с целью прикрыть другие сделки, направленные на достижение иных правовых последствий. В частности, одной из таких целей было погашение задолженности по кредиту АО «КЗФ» перед ПАО «Совкомбанк» за счет безналичных денежных средств, поступивших в ЗПИФ «Солид-Синтез» (учрежденный Евлоевым) от продажи акций АО «Русский хром 1915». Другая цель – выкуп 49% акций МХЛ (Midural Holding Ltd) у других собственников группы, граждан Турции.

Сегодня представитель МИГЛ заявил ходатайство о привлечении к процессу в качестве третьего лица представителя налоговой инспекции, которая сейчас проводит камеральную проверку в отношении КЗФ. Истец заявил, что специалисты налоговых органов изучили спорные договоры займа между КЗФ и «ЕМА-инвест» и нашли, что они не имеют экономического смысла и, вероятно, служат лишь для разрешения корпоративных споров. Это мнение содержится в информационном письме, которое истец также попросил приобщить к делу.

Ответчик «ЕМА-инвест» полагает, что оснований для удовлетворения иска нет. Также его представитель выступил категорически против привлечения к процессу представителей налоговой инспекции, заявив, что к договорам займов данная инстанция отношения не имеет, иначе пришлось бы привлекать ее к каждому подобному арбитражному процессу.

Тем не менее судья Ирина Шакурова вынесла решение ходатайство истца удовлетворить. Заседание отложено до 28 февраля.

Как уже сообщал «Новый День», 17 декабря 2024 года арбитраж уже рассмотрел один иск практически с теми же участниками, но с другим судьей. Бывшие собственники «Русского хрома 1915», группа МИГЛ, заявили, что их агенты – Михаил Евлоев и его ООО «ЕМА-инвест» – повели себя неправомерно и фактически присвоили себе всю выручку от продажи предприятия. Представители ответчика настаивали, что Евлоев был не агентом, а самостоятельным полноправным участником сделки. Судья Татьяна Демина вынесла решение – в удовлетворении иска отказать.

Напомним, из материалов того дела следовало, что 29 ноября 2022 года в отношении купли-продажи акций АО «Русский хром 1915» был заключен рамочный договор, сторонами которого в качестве продавцов были заявлены Евлоев М.А. и ООО «Уралинвестпромстрой», бенефециаром – директор МИГЛ Сергей Гильварг. Продажная цена акций – 140 млн долларов – обеспечивала закрытие задолженности компаний группы МИГЛ перед АО «ЮниКредит банк» и АО «Россельхозбанк». Истец настаивает, что Евлоев М.А. и УИПС действовали от своего имени, но в интересах и за счет принципала – компании Midural Industrial Group Limited. Сделка прошла в два этапа: на первом акции были переданы от МИГЛ в специально созданный закрытый паевой инвестиционный фонд «Солид-Синтез», а от него на следующий день – ГК «Полипласт».

ПИФ был создан Евлоевым, но, по версии истца, – по его поручению и в его интересах. Все расходы Евлоева в рамках сделки, по версии МИГЛ, были ему компенсированы за счет истца. Таким образом, Midural Industrial Group Limited настаивала, что фактически между ней и ответчиком сложились агентские отношения, а Евлоев злоупотребил их доверием. Истец требовал признать его собственником ЗПИФ «Солид-Синтез», в который поступают средства от продажи акций «Русского хрома 1915», а также признать его кредитором по нескольким промежуточным сделкам. В удовлетворении требований было отказано полностью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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