Дело на миллиард уйдет в апелляции: корпоративный спор, связанный с продажей «Русского хрома», продолжится в новом году

Спустя полтора года после продажи первоуральского «Русского хрома 1915» обстоятельства сделки стали предметом сложного корпоративного спора в Арбитражном суде Свердловской области. Бывшие собственники завода заявили, что их агенты повели себя неправомерно и фактически присвоили себе всю выручку от продажи. Их оппоненты категорически опровергают эту версию событий. Подробности – в материале «Нового Дня».

Напомним, летом 2023 года у АО «Русский хром 1915» сменился владелец – им стала группа компаний «Полипласт». Один из заводов компании по производству химических добавок в бетон и растворы находится много лет в Первоуральске – через забор от «Русского хрома 1915». Еще в конце 90-х «Полипласт» выкупил часть территории бывшего завода «Хромпик» с промышленными зданиями, а теперь стал собственником всего промышленного объекта.

Предыдущим владельцем 100% акций «Русского хрома» являлась Midural Industrial Group Limited (МИГЛ). К 2022 году у предприятий МИГЛ Сергея Гильварга накопилась многомиллионная кредиторская задолженность перед банками, в частности, у Ключевского завода ферросплавов – перед «ЮниКредит банк», а у «Русского хрома» – перед «Россельхозбанком». Владелец группы принял решение продать первоуральский завод, чтобы расплатиться с долгами.

29 ноября 2022 года в отношении купли-продажи акций АО «Русский хром 1915» был заключен рамочный договор, сторонами которого в качестве продавцов были заявлены Евлоев М.А. и ООО «Уралинвестпромстрой», бенефециаром – директор МИГЛ Сергей Гильварг. Продажная цена акций – 140 млн долларов – обеспечивала закрытие задолженности компаний группы МИГЛ перед АО «ЮниКредит банк» и АО «Россельхозбанк». Истец настаивает, что Евлоев М.А. и УИПС действовали от своего имени, но в интересах и за счет принципала – компании Midural Industrial Group Limited.

Сделка прошла в два этапа: на первом акции были переданы от МИГЛ в специально созданный закрытый паевой инвестиционный фонд «Солид-Синтез», а от него на следующий день – ГК «Полипласт». ПИФ был создан Евлоевым, но, по версии истца – по его поручению и в его интересах. Все расходы ответчика в рамках сделки, по версии МИГЛ, были ему компенсированы за счет истца. Таким образом, Midural Industrial Group Limited настаивала, что фактически между ней и ответчиком сложились агентские отношения, а Евлоев злоупотребил их доверием. Истец требовал признать его собственником ЗПИФ «Солид-Синтез», в который поступают средства от продажи акций «Русского хрома 1915», а также признать его кредитором по нескольким промежуточным сделкам.

Представители Евлоева настаивали, что никаких агентских договоров между их доверителем и группой МИГЛ никогда не существовало: из представленных ими документов следует, что он выступал как инвестор, и с Гильваргом они были партнерами, но в ноябре 2023 года между ними произошел конфликт, следствием которого стала подача искового заявления со стороны МИГЛ.

Арбитражный суд принял решение в удовлетворении исковых требований отказать. Ожидается, что в начале 2025 года стороны продолжат спор в апелляционной инстанции.

Мотивировочная часть решения будет изготовлена до конца новогодних каникул, после чего стороны могут подать апелляции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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