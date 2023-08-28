ГК «Полипласт» стал владельцем «Русского Хрома»

У предприятия АО «Русский Хром 1915» сменился владелец. На этой неделе в свои права вступает новый собственник – федеральный холдинг ГК «Полипласт». Об этом РИА «Новый День» сообщил источник. Один из заводов компании по производству химических добавок в бетон и растворы находится много лет в Первоуральске. Еще в конце 90-х у «Русского Хрома 1915» владелец «Полипласта» выкупил часть территории с промышленными зданиями, а теперь выкуплен весь завод.

Для АО «Русский Хром 1915» последние годы были непростыми: у предприятия были долги перед ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, ежегодно всплывали экологические проблемы: почва и снег в жилом районе в окрестностях предприятия зимой окрашивались в зеленый цвет, цветные реки с предприятия вытекали в город, а также местные жители периодически жаловались на отвалы с отходами, которые содержат трех- и шестивалентный хром.

Отвалы химзавода

Кстати, в начале этого года директор Института металлургии УрО РАН Андрей Ремпель рассказал, как можно избавиться от опасных отходов. «Экологическая проблема возникла в Первоуральске несколько лет назад из-за большого количества шлама шестивалентного хрома. По распоряжению министра промышленности Свердловской области мы занялись этим направлением. И у нас уже есть хорошие результаты. Мы предложили один из возможных приемов, как решить экологическую проблему и получить из шламов дополнительный продукт, который можно использовать в металлургической промышленности», – рассказал на пресс-конференции Андрей Ремпель.

Первоуральск, Владислав Тринько

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