Ученые нашли способ избавиться от зеленого снега в Первоуральске

Директор Института металлургии УрО РАН Андрей Ремпель сообщил, что ученым удалось решить проблему шлама предприятия «Русский хром». Из-за промышленных отходов снег в городе нередко окрашивался в зеленый цвет, пугая жителей.

«Экологическая проблема возникла в Первоуральске несколько лет назад из-за большого количества шлама шестивалентного хрома. По распоряжению министра промышленности Свердловской области мы занялись этим направлением. И у нас уже есть хорошие результаты. Мы предложили один из возможных приемов, как решить экологическую проблему и получить из шламов дополнительный продукт, который можно использовать в металлургической промышленности», – рассказал на пресс-конференции Андрей Ремпель.

Академик подчеркнул, что требование экологической безопасности прописано в уставе Института металлургии УрО РАН. Учреждение сотрудничает практически со всеми металлургическими заводами на Урале и предлагает не только новые технологии для добычи и сплава металлов, но и способы снизить промышленную нагрузку на окружающую среду.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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