Зеленый снег в Первоуральске? «Там концентрации такие, что надо добывать!» Чешский эксперт об отходах «Русского хрома» (ФОТО)

Накануне стали известны подробности экологической катастрофы в Первоуральске. Прошлой зимой в микрорайоне Магнитка там произошел выброс шестивалентного хрома, опасного для окружающей среды и людей. Тогда снег и маленькие реки в округе окрасились в ядовито-зеленый и желтый цвета. Из-за сбоя дренажной системы предприятия «Русский хром 1915» опасное вещество утекло в реки Талицу и Чусовую. Надзорные органы возбудили административные дела по фактам нарушения природоохранного законодательства РФ в части использования и охраны водных объектов, а на самом предприятии обещали принять меры, чтобы шестивалентный хром не попадал реки и почву. Однако выяснилось, что и без аварий тонны ядовитого вещества загрязняют окружающую среду.

О ситуации в Первоуральске рассказал сотрудник чешского университета Палацкого Михаил Косовский. Команду ученых пригласили на Урал, чтобы решить проблему с утилизацией шестивалентного хрома, который копился на территории предприятия десятки лет. Даже невооруженным глазом можно увидеть три основные загрязняющие источника на «Русском хроме» – снимки Google позволяют разглядеть ядовитые «озерца». Это старый шламонакопитель, два пруда-осветителя и ливнеприемник. По словам сотрудника университета, изначально заводская площадка была расположена не очень удачно – она находится в непосредственной близости от рек Пахотка и Талица, которые затем впадают в Чусовую.

«На предприятии использовалась гидрологическая технология утилизации – были пробурены шахты, установлены дренажи, которые собирают загрязненную воду. Затем она попадает на очистные сооружения, в ливнеприемник, подвергается обработке спецвеществами, потом идет в шламоотстойник и потом все сливается», – объяснил Косовский.

Однако и сам рельеф местности (если копнуть вглубь, то после 12-метрового слоя глины и наспинного грунта обнаруживается камень, в котором огромное количество расщелин, куда попадает загрязненная вода), и погодные условия (снега, дожди) делают технологию дренажа и последующей очистки неэффективной.

Ученые, чтобы понять, можно ли решить проблему, отобрали пробы воды с территории «Русского хрома». «Я поместил эту жидкость в контейнер, чтобы потом в лабораторных условиях посмотреть реакцию. В Кольцово меня остановили. Спросили: «Что там у тебя?». Пришлось бы объяснять, ну я и сказал, что это термос с чаем. Они спрашивают: «А почему такой густой?». Я им ответил, что он заварен на воде из Первоуральска, – пошутил Михаил Косовский. – Когда я пробы привез, лаборантка меня спросила: «Ты где это взял?». Я объяснил. Тогда она сказала: «Да тебя обманули, наверно, подсыпали туда что-то – не может быть такой концентрации!». Но это так. Концентрации там такие, что хром можно добывать».

Так или иначе, но ученые из Чехии нашли способ обезопасить зараженную воду, превратив шестивалентный хром в трехвалентный. Для этого они решили использовать нулевалентное железо. «Оно очень активное, быстро вступает в реакцию, поэтому мы его определенным образом упаковываем и доставляем непосредственно к месту загрязнения в шахту, где под действием электромагнитных колебаний молекула раскрывается», – объяснил Косовский.

Нулевалентное железо вступает в реакцию с шестивалентным хромом, и на выходе получается трехвалентный хром, куда более безобидный для людей, флоры и фауны. Чистая вода бежит дальше, а нерастворимый осадок остается на территории предприятия.

Однако еще на этапе тестирования выяснилось, что концентрация в шахтах «Русского хрома» насколько велика, что молекулы железа покрывались оксидной коркой, а потому реакция не происходила. В итоге была создана специальная смесь веществ, которая все же позволяет добиться нужного результата – снизить концентрацию вещества до ПДК, то есть меньше 0,01 мг на литр воды. Пока же в шахтах предприятия концентрация хрома составляет, по словам Косовского, до 1000 мг на кубический метр воды. «Сейчас за год в реки проскакивает до 38 тонн шестивалентного хрома», – сказал эксперт.

Самое интересное, что технология позволяет дать новую жизнь месторождению – осадок, оставшийся после химической реакции, можно использовать. И подобные технологии возможно применять не только в Первоуральске. «Существует огромное количество старых шламохранилищ и шахт на территории России, которые закрывались в прошлом веке, когда технологии позволяли 60% полезного вещества взять, а 40% оставалось на месте. Сегодня основные месторождения уже открыты, и если нам нужны новые, то надо уже идти на север, где никакой инфраструктуры – экономически это очень дорого. Смысл нашей технологии в том, чтобы изолировать вещество, перевести его в потенциально новое месторождение, а потом снова добывать. Ведь ко всем старым шахтам проведены дороги, есть люди и материалы», – подытожил Михаил Косовский.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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