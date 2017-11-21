А вдруг выгорит: «Русский хром 1915» попросил у властей десятки миллионов на решение своих проблем

Первоуральское предприятие «Русский хром», по примеру других крупных коммерческих организаций, решило побороться за выделение средств из областного бюджета 2018 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании рабочей группы согласительной комиссии по охране окружающей среды выступил депутат первоуральской думы Юрий Жильцов, член правления АО «Управляющая Компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал», в которую входит «Русский хром».

Он обратился к рабочей группе с предложением выделить предприятию 43,4 млн рублей на обслуживание очистных сооружений, в противном случае в местную реку попадёт шестивалентный хром. По его словам, в прошлые годы «Русский хром» справлялся с этой задачей самостоятельно, но теперь его финансовая ситуация ухудшилась. В качестве аргумента он привёл и то, что Березовскому ежегодно выделяется 100 млн рублей на откачку воды из шахт. Однако члены комиссии посчитали такое сравнение некорректным. «Березовский весь стоит на шахтах, в любой момент провалиться может, это вопрос предупреждения ЧС, а у вас – вопрос экологии», – отметил Владимир Терешков. Напомнили первоуральскому депутату и о том, что в прошлом году предприятие показало высокую прибыль. В просьбе было отказано.

Напомним, прошлой зимой в первоуральском микрорайоне Магнитка произошел выброс шестивалентного хрома, опасного для окружающей среды и людей. Тогда снег и маленькие реки в округе окрасились в ядовито-зеленый и желтый цвета. Из-за сбоя дренажной системы предприятия «Русский хром 1915» опасное вещество утекло в реки Талицу и Чусовую. Надзорные органы возбудили административные дела по фактам нарушения природоохранного законодательства РФ в части использования и охраны водных объектов, а на самом предприятии обещали принять меры, чтобы шестивалентный хром не попадал реки и почву. Однако выяснилось, что и без аварий тонны ядовитого вещества загрязняют окружающую среду.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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