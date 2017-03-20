Зеленый снег и кислотная река. Что происходит на месте экологической аварии в Первоуральске несколько месяцев спустя (ФОТО)

Публикации за 20.03.17

В конце ноября прошлого года новостные ленты взорвала информация о том, что в Первоуральске выпал зеленый снег. Как выяснилось впоследствии, причиной была авария на заводе «Русский хром 1915». Предприятие привлекли к административной ответственности, но сама история первоуральцев нисколько не удивила. К зеленому снегу и кислотным ручьям они привыкли.

На въезде в Первоуральск есть свороток налево – отправившись туда, можно попасть в поселок Магнитку. Как населенный пункт он был основан в начале прошлого века, но промышленность понемногу тут развивалась еще со времен Вильгельма де Геннина. Уже тогда, в 1720-х, здесь нашли магнитную руду, которая и дала поселку название. Сейчас здесь добывают железованадиевый концентрат и щебень. А еще здесь работает завод «Русский хром 1915», который занимается выпуском хромовых соединений. Отходы производства – шестивалентный хром, который известен как мощный канцероген, сейчас хранятся в сухом виде на «обособленном полигоне». Согласно официальной справке MidUral Group, в которую входит завод, это малоотходная технология. Однако экологические аварии в Магнитке происходят, по свидетельству местных жителей, довольно часто – видно это невооруженных глазом, поскольку загрязненная поверхность земли и вода окрашиваются ядовито-желтый цвет. Так было, например, в конце ноября прошлого года. Тогда подземные воды подмыли хранилища, что привело к выбросу ядовитого вещества на поверхность и к попаданию его в реки Чусовую и Талицу. Экологический инцидент стал тогда одной из главных тем федеральной повестки. Спустя неделю случилось похожее ЧП, о котором писали первоуральские журналисты, но оно уже не привлекло так много внимания.

Как объясняют местные жители, такие происшествия – вовсе не редкость. Обитатели Магнитки привыкли к кислотным пейзажам. Зимой, под свежевыпавшим снегом, ярко-желтый цвет почвы не всегда видно. Но когда все оттаивает, заметно, что территория вокруг предприятия не совсем здоровая. Даже сейчас на въезде в Магнитку видны последствия выхода хрома на поверхность – рядом с дорогой в поселок течет ядовито-желтый ручей, а снежные отвалы вокруг окрашены в зеленоватый цвет, хотя после ноябрьского происшествия на «Русском хроме 1915» обещали ужесточить контроль дренажной системы, чтобы не допустить повторного разлива фильтрационных вод. По итогам последней крупной аварии Свердловское управление Роспотребнадзора возбудило дела об административных правонарушениях по ч .4 ст.8.13 КоАП РФ «Нарушение правил охраны водных объектов» – в отношении «Русского хрома 1915» (до 40 тысяч рублей штрафа) и должностного лица (до 4 тысяч рублей штрафа), которое ответственно за работу дренажной системы. Т.е. надзорные органы посчитали нарушением только попадание шлама в реки.

Подчеркнем, отработанное вещество, которое находится в шламохранилищах завода еще с советских времен, содержит шестивалентный хром. Это канцероген, который может попадать в организм человека через кожу и легкие, и вызывать серьезные заболевания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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