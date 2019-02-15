Жителей Первоуральска держат в страхе зеленые сосульки и снег (ФОТО, ВИДЕО)

Первоуральские дома и детские сады покрылись сосульками и снегом от желтого до зеленого оттенков. Новости от обеспокоенных жителей города разлетелись по социальным сетям. Местные жители считают, что на предприятии АО «Русский хром 1915» произошел выброс вредных веществ. Съемочная группа «Нового Дня» побывала на территории детских садов и жилых домов, где снег окрасился в ядовитые цвета. Подробности – в нашем материале.

Зеленый снег в Первоуральске

Наталья Соловей рассказала, что необычный снег она заметила пару дней назад на территории детского сада № 42. Женщина говорит, что окрасился снег на территории, которая прилегает к заводу «Русский хром 1915». Жительница Первоуральска считает, что на предприятии произошел выброс вредных веществ. Так совпало, что на следующий день после появления зеленоватого снега некоторые малыши в детсаду почувствовали себя плохо. «Дети заболели, у них кашель и кожа покраснела, высыпания на лице. Это после прогулки, когда были замечены снежные покровы желтого цвета», – рассказала Наталья Соловей.

Жители района Хромпик говорят, что зеленым сосулькам уже давно перестали удивляться. По их словам, район окрашивается каждый год, особенно когда приходит оттепель. Представитель АО «Русский хром 1915» Всеволод Орешкин попытался убедить корреспондента «Нового Дня», что никаких выбросов не было. Он объяснил, что на домах и снегу оседает пыль, в составе которой оказывается трехвалентный хром. Во время потепления при взаимодействии с водой вещество вступает в реакцию и образуется такой зеленоватый оттенок. «Ситуация штатная для жителей. Эта ситуация не должна вызывать беспокойства. Не угрожает жизням и здоровью взрослых и детей. Это Первоуральск. В нем есть целый комплекс промышленных предприятий. Если мы возьмем в любом месте пробы снега – мы увидим множество вредных веществ. У хрома есть такая специфика, что он дает этот оттенок», – рассказал представитель АО «Русский хром 1915» Всеволод Орешкин.

Ситуацией с зеленым снегом заинтересовались власти Первоуральскка. Пресс-секретарь администрации города Мария Попова сообщила корреспонденту РИА «Новый День», что специалистами муниципального учреждения «Экофонд» было проведено обследование данной территории: «Был направлен запрос в Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении проверки деятельности АО «Русский хром 1915» на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации».

Напомним, это уже не первый случай, когда Первоуральск окрашивается в ядовито-желтые цвета. В марте 2017 года мы писали о том, что на заводе «Русский хром 1915» произошла авария, из-за которой в городе выпал зеленый снег, а вдоль дороги к поселку Магнитка бежал ручей кислотного цвета. А в ноябре 2016 года на поверхность всплыли загрязненные подземные воды, откачкой которых занимается завод.

Первоуральск, Владислав Тринько, Антон Отман

Первоуральск. Другие новости 15.02.19

У Театра драмы в субботу выставят армию снеговиков, в воскресенье к ним придут молящиеся за храм. / Пьяный водитель в Заречном отправил трех человек в больницу (ФОТО). / В Гарях и Сосьве открыли еще четыре ледовых переправы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»