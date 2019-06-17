9 миллионов тонн отходов на химпредприятии с высоты птичьего полета (ФОТО, ВИДЕО)

В Первоуральске в микрорайоне Магнитка съемочная группа РИА «Новый День» подняла в воздух дрона, чтобы запечатлеть виды города. В кадр попала и территория предприятия АО «Русский Хром 1915». А именно, ярко-желтого цвета вода и отвалы с отходами, содержащие трех- и шестивалентный хром. Пейзажи химпредприятия и города – в видео «Нового Дня».

Отвалы. Вид сверху

При просмотре видео на кадрах мы заметили ярко-желтую реку, которая течет со стороны территории завода в лес. Журналист «Нового Дня» выяснил, что вода вытекает с отвалов из-под крупного щебня. Заканчивается поток недалеко от территории частного сектора. Подробности – в видео.

Желтая река с химзавода

Первоуральский эксперт-эколог по старопромышленным территориям Владимир Плюснин рассказал агентству, что за более чем вековую историю предприятия на его территории накопилось около 9 тонн отходов с содержанием хрома. Специалист дополнил, что зона, где протекает желтая река, является технологической.

Данная территория используется для влажного складирования шламов, содержащих хром. Также работает система перехвата и очистки дренажных вод.

«Эти дренажные воды перехватывают, откачивают, подвергают очистке, сбрасывают на очистные сооружения. Потом они идут в реку Чусовую. Мы следим за динамикой по снижению хрома в реке Чусовой. Динамика присутствует, и она неплохая. Это радует», – сообщил эксперт-эколог.

На АО «Русский Хром 1915» пообещали предоставить комментарий позже.

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 17.06.19

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