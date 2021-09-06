Мэрия Первоуральска откажет Пумпянскому в участке под гигантскую свалку промотходов

Администрация Первоуральска ответит отказом на просьбу Первоуральского новотрубного завода (входит в ТМК Дмитрия Пумпянского) предоставить участок земли под свалку промышленных отходов. Об этом сообщил «Новому Дню» директор муниципального учреждения «Экологический фонд» Сергей Игошев. «На территории городского округа отсутствует сформированный земельный участок с соответствующими параметрами, свободный от прав третьих лиц», – пояснил Игошев.

В начале августа управляющий ПНТЗ Владимир Топоров отправил официальное письмо главе Первоуральска Игорю Кабецу предоставить участок не меньше 100 га на территории округа для свалки промышленных отходов.

Отметим, что в Первоуральске находится и другой крупный промышленный объект – «Русский хром», который ранее был наказан в суде за незаконное размещение опасных отходов производства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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