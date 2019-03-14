Первоуральск заливает коричневой жижей, которая льется от ДК ПНТЗ (ФОТО)

В центре города Первоуральска по улицам бежит коричневая жижа. Залиты оказались аллеи, дороги и тротуары на улице Ватутина. По словам очевидцев, мутная вода льется откуда-то со стороны Дворца культуры ПНТЗ.

По информации пресс-службы администрации Первоуральска, прорыв трубы произошел на сетях местного Водоканала возле дома № 55. В близлежащих зданиях, включая образовательные учреждения, отключена вода. Аварийные службы занимаются устранением аварии.

Отметим, что только вчера вечером в Первоуральске прошли соревнования коммунальщиков. Работники управляющих компаний выясняли, кто из них лучше в футболе, собирании кубиков в обруч на скорость и других важных дисциплинах в сфере ЖКХ.

Первоуральск, Елена Сычева

Первоуральск. Другие новости 14.03.19

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