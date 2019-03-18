В Первоуральске появилась новая достопримечательность ‒ стена из грязи и льда (ФОТО)

В Первоуральске появилась новая достопримечательность ‒ стена из грязи, снега и льда высотой в человеческий рост. На ее фоне уже фотографируются местные жители.

Арт-объект, очевидно, созданный местными коммунальщиками находится на улице Вайнера. Желающим сфотографироваться на фоне грязеледовой стены стоит поспешить, вскоре она растает, синоптики прогнозируют оттепели.

Отметим, что для коммунальных служб Первоуральска создание подобных объектов из грязи и льда не в новинку. В 2016 году свердловчане обращали внимание тогдашнего мэра Алексея Дронова, который ныне трудится на ПНТЗ и в областном заксобрании депутатом, на «большого грязеледового монстра». Он находился на улице Ленина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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