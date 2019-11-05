Первоуральский химзавод заплатит 200 тысяч рублей за размещение опасных отходов

Свердловский областной суд оставил в силе решение Росприроднадзора, который наложил на АО «Русский хром 1915» штраф за нелегальное размещение отходов III-IV класса опасности на своих площадях. Лицензия предприятия закончилась еще 1 января 2019 года, но желтая река и ядовитые отвалы неподалеку от жилого района Первоуральска беспокоили жителей и летом.

После плановой выездной проверки в июле специалисты Росприроднадзора составили протокол об административном правонарушении. Химпредприятие было оштрафовано на 200 тысяч рублей. Первоуральский городской суд подтвердил постановление надзорного органа. Но защита предприятия подала апелляцию в областной суд, юристы просили прекратить производство по делу. «Судья апелляционной инстанции, проверив материалы дела, не нашел оснований к отмене постановления. Вопреки доводам жалобы предприятие размещало отходы, что подтверждается материалами дела», – сообщили в пресс-службе облсуда. Предприятию придется заплатить штраф. Сейчас «Русский хром» занимается переоформлением лицензии, отметили в инстанции.

Жителей Первоуральска пугают зеленые сосульки

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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