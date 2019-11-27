У «Русского хрома 1915» опять вытекли опасные отходы (ФОТО)

В окрестностях Первоуральска со шламоотвала АО «Русский хром 1915» опять вытекли опасные отходы производства. Жители обнаружили в лесу зеленую лужу, ручьи от которой впадают в реку Магнитную, и уже сообщили о ней в контролирующие органы.

В пресс-службе АО «Русский хром 1915» факт разлива ядовитых веществ подтверждают, но уточняют: инцидент связан с монтажом нового оборудования. «С 25 ноября АО «Русский хром 1915» проводит планово-предупредительный ремонт дренажной системы вокруг шламонакопителя № 4. В связи с приобретением нового очистного оборудования для станции нейтрализации АО «Русский хром 1915» проводит модернизацию дренажной системы, удерживающей ранее накопленные отходы ПО «Хромпик». В частности, на этой неделе планово остановлена насосная станция № 3 для замены электронасоса. Кроме того, были проведены очистные работы в колодцах с откачкой иловых отложений. Планово-предупредительный ремонт насосных станций и дренажной системы продлится до 20 декабря 2019 года. После этого предприятие приступит к монтажу на станции нейтрализации нового очистного оборудования компании GEA из Германии», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе предприятия.

Напомним, на днях на заседании согласительной комиссии по природопользованию представители Первоуральска попросили из областной казны еще денег на решение проблем со шламохранилищем «Русского хрома 1915»: на то, чтобы очистить сточные воды предприятия от шестивалентного хрома и предотвратить его попадание в реку Чусовую потребовалось около 37 млн рублей.

Министр природных ресурсов Алексей Кузнецов довольно резко возразил, что в прошлом году на эти цели было предоставлено 46 млн рублей, в бюджете города на охрану окружающей среды было заложено 33 млн рублей, а исполнение составило только 22 млн рублей. Депутат Владимир Терешков предложил потребовать у «Русского хрома» отчета «за те деньги, которые им с таким трудом выделили» ранее.

Посмотреть, как выглядит шламохранилище «Русского хрома 1915», из которого вытекают опасные отходы, можно здесь.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.19

«Представители администрации компенсируют хамством свою некомпетентность», – полпредство устроило разнос чиновникам мэрии. / Екатеринбург ждет вторая волна ремонта Малышевского моста – будут устранять недостатки. / Первоуральцы не хотят умирать и пишут письмо Куйвашеву. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»