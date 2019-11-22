«А где предыдущие миллионы?» – министры и депутаты ответили «Русскому хрому» на просьбы дать денег из бюджета

Представители Первоуральска в очередной раз просят у областного бюджета десятки миллионов рублей на перехват отходов предприятия «Русский хром 1915» и очистку его сточных вод, чтобы шестивалентный хром не попал в реку Чусовую.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», эту тему защищал на заседании рабочей группы по природопользованию согласительной комиссии депутат Первоуральской гордумы Юрий Жильцов. По словам председателя рабочей группы заксо, депутата Сергея Никонова, «Русский хром» запросил около 37 млн рублей.

На это министр природных ресурсов Алексей Кузнецов довольно резко возразил, что в прошлом году на эти цели им выделили 46 млн рублей, в бюджете города на охрану окружающей среды было заложено 33 млн рублей, а исполнение составило только 22 млн рублей. Министр финансов Галина Кулаченко заявила, что четкого отчета по этой теме у неё нет. Депутат Владимир Терешков предложил потребовать у «Русского хрома» отчета «за те деньги, которые им с таким трудом выделили».

Пока в первой редакции проекта бюджета на защиту Чусовой от хрома заложено 28 млн рублей.

Юрий Жильцов на это ответил, что проблема Первоуральска с ранее накопленными отходами хрома всем известна, и это проблема не только города, но и всей области. Он подтвердил, что было заключено трехстороннее соглашение между областью в лице минприроды, администрацией Первоуральска и самим предприятием. Он заверил, что до конца года все деньги будут использованы, контракт закрыт, а полный финансовый отчет предоставлен. Но при этом дополнительные 9,7 млн рублей на следующий год им жизненно необходимы.

Однако члены рабочей группы заявили, что по установленному порядку они сначала должны получить отчёт об уже выделенных средствах, чтобы увидеть «объективную картину», а уже потом идти дальше, и решили оставить прежнюю сумму- 28 млн рублей.

«А в начале года посмотрим и отчёт, и ситуацию в целом, проблема важная», – резюмировал Терешков.

Первоуральск, Екатеринбург, служба информации

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