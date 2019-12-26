Прокуратура выяснила, откуда взялся зеленый снег в Первоуральске

Природоохранная прокуратура закончила проверку по факту появления в Первоуральске зеленого снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной прокуратуре, было установлено, что 27 ноября 2019 года АО «Русский хром 1915» остановил ради планового осмотра дренажную скважину, в результате чего хромсодержащие воды вылились на землю. Напомним, тогда местные жители обнаружили в лесу зеленую лужу, ручьи от которой впадали в реку Магнитную.

Руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить нарушения закона. От него требуют принять конкретные меры по устранению причин подобных случаев. Следует отметить, что после аварии АО «Русский хром 1915» организовал работы по нейтрализации опасных веществ медным купоросом, а зеленый снег с места аварии вывезен на шламонакопитель.

Первоуральск, служба информации

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