Арбитражный спор бывшего владельца «Русского хрома» и его экс-партнера затягивается

Судебный спор между группой компаний МИГЛ, бывшим владельцем первоуральского предприятия «Русский хром 1915», и ее бывшим деловым партнером Михаилом Евлоевым, будет продолжен в апреле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании истец попросил привлечь к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, АО «Управляющая компания «Мидюрал». Кроме того, заседание попросили отложить, чтобы стороны успели ознакомиться со вновь поступившими документами. Следующее рассмотрение назначили на 14 апреля.

Как уже писал «Новый День», группа компаний МИГЛ, бывший владелец первоуральского предприятия «Русский хром 1915», продолжает судиться со своим деловым партнером Михаилом Евлоевым и связанным с ним ООО «ЕМА-инвест». На этот раз МИГЛ действует в интересах принадлежащего ей Ключевского завода ферросплавов. Процессуальный истец требует признать недействительными (ничтожными) несколько договоров займа, заключенных в 2023 году между КЗФ и «ЕМА-инвест», и, соответственно, их последствия в виде прав требования «ЕМА-инвест» к КЗФ. Речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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