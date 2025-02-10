Тагильский боец полгода воевал за «полтора кило пельменей в день»

Участнику СВО из Нижнего Тагила несколько месяцев недоплачивали денежное довольствие. Как рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов, тагильчанин Дмитрий заключил контракт с Минобороны в июне 2024 года.

«Родину защищает ответственно, но есть нюанс. С его слов, «зарплату он получает по 17.800, хотя в объявлении было написано от 195.000». То есть, чуть менее 600 рублей в сутки. Стоимость полутора кг пельменей или обеда в фастфуде», – пишет Иванов.

Парламентарий обратился в интересах бойца в военную прокуратуру Московского военного округа. В ходе проверки было подтверждено, что денежное довольствие выплачивалось бойцу не в полном объеме. Командиру части внесено представление, выплата задолженности остается на контроле надзорного ведомства.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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