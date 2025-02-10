В ЗАГСах ожидается свадебный бум 14 февраля

В День Святого Валентина в Свердловской области планируют пожениться 443 пары, 220 из них сыграют свадьбу в Екатеринбурге. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Следующей «красивой датой» для свадьбы станет 25 февраля (вторник). На этот день подали заявления о заключении брака 239 пар молодоженов, в том числе 132 пары в Екатеринбурге. А вот дата 22 февраля (суббота) не пользуется популярностью, в этот день хотят пожениться только 43 пары.

Чаще всего молодожены подают заявления во Дворец бракосочетаний и отделы ЗАГС Октябрьского и Орджоникидзевского районов в Екатеринбурге, а также в ЗАГС Верхней Пышмы и Ленинский ЗАГС в Нижнем Тагиле. Отметим, что в 2025 году выпадает несколько «красивых дат», за которыми охотятся любители нумерологии. Сочетание «двоек» и «пятерок» в штампе молодожены ищут в феврале и мае. Например, даты «05.05.2025» и «25.05.25» в отделах ЗАГС Свердловской области начали бронировать еще с прошлого года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube