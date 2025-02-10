В Екатеринбурге выберут Зоомистера-2025 (ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк объявил о начале ежегодного конкурса на звание «Зоомистер». Конкурс проходит на официальной странице Екатеринбургского зоопарка «ВКонтакте».

Победителя конкурса определят утром 20 февраля, а 23 февраля состоится его показательное кормление. В этом году за звание Зоомистера поборются пять красавцев.

Японский макак Виноград

Молодой самец Виноград относится к самому северному виду обезьян в мире. Он приехал в Екатеринбургский зоопарк в 2024 году и поселился вместе с самками Чакой и Манюней. Как и все японские макаки, Виноград не боится холода благодаря густой шерсти и любит прогуливаться с девочками на свежем воздухе зимой при небольшой минусовой температуре.

Арктический волк Сириус

Молодой арктический волк по имени Сириус родился в стае, живущей в зоопарке Удмуртии, приехал на Урал в 2024 году и составил компанию местному старожилу – серой волчице Луне. Как это обычно принято у волков, он сразу проникся уважением к старшей соседке, признавая ее лидерство. Кроме того, Сириус очень общителен по отношению к посетителям.

Фламинго Фламенко

Компания розовых фламинго появилась в Екатеринбургском зоопарке в конце лета 2024 года. Самого молодого в этой яркой компании, Фламенко, легко отличить от остальных по зеленому кольцу на ножке и юношескому сероватому окрасу. Рожденный в дикой природе, он, скорее всего, сбился с пути во время перелетов и оказался один в Ханты-Мансийском автономном округе. К счастью, его нашли и спасли местные жители, после чего Фламенко нашел новый дом и новую семью в нашем зоопарке.

Радужный удав Давид

Давид – уроженец Екатеринбургского зоопарка и активный ассистент на лекциях для школьных групп и занятиях с элементами анималотерапии. В рамках таких мероприятий с Давидом может познакомиться любой желающий, а он этому будет только рад. Удав владеет основами расслабляющего массажа и способен найти подход к каждому посетителю.

Аксолотль Сочимилько

Будучи одним из главных любимцев у детей, он и сам не торопится взрослеть и остается вечным ребенком (аксолотль – способная к размножению личинка амбистомы). Есть у аксолотля и другие таланты. Он обладает невероятной способностью к регенерации, поэтому Сочимилько и его сородичи находятся в центре внимания у ученых и медиков.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбург, Елена Владимирова

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