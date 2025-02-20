Зоомистером-2025 стал знаменитый «фламинго в штанишках» (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке подвели итоги выборов Зоомистера-2025.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, победителем стал фламинго по кличке Фламенко – за него проголосовали более 42% респондентов. «Знаете, как отличить нашего героя? Во-первых, только у него зеленое кольцо на ноге. Во-вторых, на ранних фото он серый, а на последних – цвет шеи немного отличается. Чествовать победителя будем 23 февраля в 12:00. Для Фламенко и его стаи состоится полезный праздничный обед, а научные сотрудники зоопарка обязательно расскажут всем присутствующим удивительную историю югорского Фламинго», – сообщили в зоопарке.

Как уже сообщал «Новый День», осенью 2023 года одинокий молодой фламинго заблудился в селе Березовского района ХМАО-Югры. Неравнодушные сельчане приютили замерзающую в снегах птицу и даже одели ее в штаны. Затем специалисты Природнадзора Югры передали фламинго на временное содержание в мини-зоопарк «Созвездие». В 2024 году птица обрела постоянное место жительства в Екатеринбурге. Перелет фламинго на самолете тщательно обдумали: подготовили специальную коробку, где ему было комфортно. Специалисты определили, что фламинго от 1,5 до 2 лет, это еще птенец. Авиаперелет из города Советского в Екатеринбург он перенес нормально.

Второе место в голосовании за Зоомистера занял арктический волк Сириус – 33%. На третьем – аксолотль Сочимилько, 12,47%, на четвертом – японский макак Виноград (6,29%), на пятом – радужный удав Давид (6,12%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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