В екатеринбургском зоопарке выбирают Зоомистера-2026 (ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк начал традиционные выборы «Зоомистера». По итогам онлайн-голосования 23 февраля назовут самого брутального и красивого самца.

В этом году зоопарк предлагает сделать выбор из четырех претендентов, которые поселились в Екатеринбурге не так давно.

1. Гималайский медведь Айсор. Пока еще спит в своей берлоге.

2. Бескоготная выдра Василек. Милый зверек, имеющий всегда ухоженные лапки. Недавно переехал в большой вольер к двум девочкам и потихоньку осваивается.

3. Ожереловый попугай Топаз. Яркий, голосистый и очень общительный. Живет вместе с зеленой красавицей Джекки, но пока ему не удалось завоевать ее сердце.

4. Мартышка Бразза Анатолий. Приехал в Екатеринбургский зоопарк совсем недавно и уже успел покорить всех своей солидностью.

Отдать свой голос за претендента можно по ссылке.

Как сообщал «Новый День», в 2025 году главным красавцем зоопарка выбрали фламинго по кличке Фламенко, также известного как «фламинго в штанишках». Осенью 2023 года одинокий молодой фламинго заблудился в селе Березовского района ХМАО-Югры. Неравнодушные сельчане приютили замерзающую в снегах птицу и даже одели ее в штаны. Затем пернатый оказался в екатеринбургском зоопарке.

Фото: Илья Болдырев-Никитин, Кира Праздничкова

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube