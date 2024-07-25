Привезенный в Екатеринбург фламинго находится на карантине (ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк получил знаменитого розового фламинго из ХМАО. Прошлой осенью птицу спасли жители югорского села и, чтобы она не замерзла, одели ее в штаны. В таком виде фотография фламинго разлетелась по соцсетям.

Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора, фламинго от 1,5 до 2 лет, это еще птенец. Авиаперелет из города Советского в Екатеринбург он перенес нормально. Сейчас птица находится на карантине и чувствует себя хорошо. После разрешения ветврачей фламинго выставят в экспозицию зоопарка, и его смогут увидеть екатеринбуржцы.

Ранее в Екатеринбургском зоопарке опровергали информацию о получении фламинго. Но, как выяснилось, такова специфика работы пресс-службы учреждения – о новом питомце официально сообщается только после того, как животное пройдет месячный карантин.

Фламинго «в штанишках» относится к виду Phoenicopterus roseus и занесен в Красную книгу России. В дикой природе розовые фламинго в среднем живут около 20-30 лет. В зоопарках при соблюдении условий содержания и ухода продолжительность жизни фламинго может достигать 50 лет и более.

Фото: Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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